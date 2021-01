Máscaras sociais proibidas em alguns países europeus. Portugal aguarda orientações

Países como a Alemanha, França e a Áustria já proibiram a utilização de máscaras sociais, perante o aparecimento de novas estirpes do vírus. Só é permitido o uso das chamadas máscaras cirúrgicas e das FFP2, também conhecidas por "bico de pato".

Com diversas formas e padrões, as máscaras sociais surgiram como alternativa, numa altura em escasseava no mercado material de proteção individual. No entanto, as novas estirpes levantam agora duvidas quanto à eficacia que terão no combate à pandemia.

Em Portugal, a Direção Geral de Saúde aguarda indicações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

Os especialistas lembram que entre as máscaras sociais é importante escolher as que estao certificadas.

Na designação de máscaras sociais cabem todas as que são feitas em pano, seja de forma caseira ou elaboradas segundo os mais altos padrões da indústria têxtil.