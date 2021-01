As novas estirpes do SARS-CoV-2 levaram alguns países europeus, como a Alemanha, França e a Áustria, a proibir em locais públicos o uso de máscaras comunitárias, as que são feitas de tecidos.

Estes países defendem o uso de máscaras mais resistentes às gotículas.

O Ministério da Saúde está à espera de indicações da DGS, que está a analisar o assunto.