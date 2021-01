Se confinamento durar pelo menos dois meses, normalidade poderá regressar antes do verão

Portugal continua a ser o país do mundo com mais novos casos e novas mortes por covid-19.

As previsões não são animadoras e todas fazem depender a descida dos números do tempo do confinamento. O Instituto Superior Técnico apresenta vários cenários e todos eles incluem a variante britânica.

Um confinamento de 15 dias poderá resultar, no final de março, num total de 25 mil mortes. Além disso o Serviço Nacional de Saúde vai estar pressionado em 180 dias. Quer isto dizer que durante seis meses mais de 750 pessoas vão estar a ocupar camas nos cuidados intensivos.

Se aumentar para um mês, o número de mortes baixa ligeiramente, mas a pressão nos hospitais mantém-se.

Grandes diferenças só se iriam notar se o confinamento fosse prolongado para pelo menos um mês e meio e se a aposta fosse feita na vacinação dos idosos, no uso de máscaras de qualidade e nos testes rápidos.

As únicas certezas é de que os números vão continuar a subir e no final deste mês o número total de mortes deverá rondar as 13 mil.