Hospital São Francisco sob pressão. Capacidade dos cuidados intensivos está esgotada

Imagens recolhidas esta semana no São Francisco Xavier revelam a pressão a que está sujeito o principal hospital de Lisboa Ocidental.

Os cuidados intensivos intensivos estão com lotação esgotada. As 28 camas dos cuidados intensivos passaram este mês a 45 e as 45 estão lotadas. E sem poder crescer para outro lado há meses que o hospital São Francisco Xavier invadiu a rua. Numa das faixas de rodagem está instalada a tenda de atendimento não covid. Já o antigo bar que servia utentes e profissionais de saúde foi encerrado para atendimento à SARS-COV-2.