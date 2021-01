Covid-19. Variante britânica com incidência de 50% em Lisboa e Vale do Tejo 

A ministra da Saúde disse esta quinta-feira que a variante britânica da covid-19 já tem uma incidência de 50% na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Não desertamos, continuamos a lutar"

No Parlamento, Marta Temido criticou quem usa "a morte e a doença" como argumento político.

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira o decreto presidencial que prolonga o estado de emergência até 14 de fevereiro e que permite a proibição ou limitação de aulas presenciais e restrições à circulação internacional.

A renovação do estado de emergência foi aprovada com os votos a favor do PS, PSD, CDS, PAN e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues. PCP, PEV, Chega, IL e Joacine Katar Moreira votaram contra e o Bloco de Esquerda absteve-se.

Portugal regista novos máximos de mortes e casos de covid-19 em 24 horas

Portugal regista esta quinta-feira mais 303 mortes em consequência da covid-19 e 16.432 novos casos de infeção, segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 11.608 mortes e 685.383 casos de covid-19, estando esta quarta-feira ativos mais 7.183 casos em relação a ontem, totalizando 180.076.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 6.565 doentes, menos 38 em relação a quarta-feira, dos quais 782 em cuidados intensivos, menos um.