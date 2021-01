Estado de emergência. "São decisões tomadas em função da avaliação dia a dia da situação pandémica" 

O Governo anunciou esta quinta-feira que as o ensino letivo vai retomar a partir de 8 de fevereiro, com aulas à distância, e que as deslocações de cidadãos nacionais para o exterior vão ser limitadas, nos próximos 15 dias.

Cristina Figueiredo, da SIC, diz a imposição dos 15 dias é a maneira do Governo dizer que as decisões estão a ser tomadas em fundação da avaliação, dia a dia, da situação pandémica em Portugal.

Na Edição da Tarde, da SIC Notícias, Cristina Figueiredo falou sobre o decreto que impõe limitações às viagens de e para o estrangeiro e do regresso do ensino à distância. Antecipou ainda o discurso esta quinta-feira de Marcelo Rebelo de Sousa, que não falava ao país nestes termos desde 4 de dezembro.