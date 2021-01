Hospitais e centros de saúde de Aveiro trabalham no limite 

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga em Aveiro registou uma ligeira redução do número de internamentos em todas as áreas, incluindo a covid, apesar da entrada regular de doentes graves. Ainda assim, a capacidade em cuidados intensivos está quase no limite.

Na quarta-feira, o hospital tinha 142 doentes internados nas oito enfermarias covid, dos quais nove nos cuidados intensivos.

Dez dos 11 municípios abrangidos pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga encontram-se no nível de risco extremamente elevado com cerca de 6 mil pessoas em vigilância.

O agrupamento está a preparar o próximo calendário de vacinação que irá abranger outros grupos. Também o hospital de Aveiro garante que já vacinou 80% dos profissionais inscritos apesar de terem surgido queixas de atrasos no processo de vacinação.