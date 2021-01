Covilhã prepara abertura de Unidade de Apoio Pós-Alta Hospitalar

No Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira, na Covilhã, estão 118 doentes internados e a unidade de cuidados intensivos volta a estar perto de atingir o limite da capacidade.

A autarquia está a preparar um hospital de retaguarda nas instalações do Seminário do Verbo Divino, na freguesia do Tortosendo, para acolher os utentes que, embora tenham alta clínica, precisam de cuidados e não tenham condições para recuperar em casa.

A unidade está quase pronta com 30 camas disponíveis em quartos com casa de banho privativa, mas há dificuldades no recrutamento de recursos humanos para poder começar a funcionar.

O presidente da Câmara da Covilhã e a Congregação do Verbo Divino, que disponibiliza o espaço, apelam a todos aqueles que tenham alguma experiência na área da prestação de cuidados para que ajudem neste projeto.

Os voluntários podem inscrever-se através do email do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira: [email protected] Devem indicar os dados pessoais, situação profissional e contato telefónico.