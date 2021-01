"Se estão doentes, mesmo sem sintomas de covid, não tenham medo de ir às urgências", alerta médica

Adelina Pereira, Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina de Urgência e Emergência e médica internista, alertou para que as pessoas que estão doentes não tenham medo de ir às urgências.

"As pessoas que estão doentes, mesmo achando que não têm sintomas de covid, não tenham receio de ir às urgências. Vão ser separadas", realçou, assegurando que é seguro e que há capacidade de resposta.

A médica Adelina Pereira salientou que, além da covid-19, continuam a existir outras doenças que precisam de ser tratadas: "Algumas dessas doenças são mais importantes em termos de mortalidade do que a covid".

A também médica internista contou que há pessoas "cautelosas", com sintomas ligeiros, a recorrerem às urgências, "talvez por algum receio" de não terem as respostas dos centros de saúde. No entanto, há também doentes com "bastantes sintomas" e até referenciados, referiu.

Em entrevista na Edição da Tarde da SIC Notícias, considerou que, apesar dos números de casos e de internamentos continuarem a aumentar, tem de ser feito um trabalho individual para travar as cadeias de transmissão da covid-19. Lembrou também que os casos aumentaram devido ao abrandamento de medidas que "cada um de nós deixou de ter".