Variante britânica do SARS-CoV-2: "Capacidade que cada um de nós tem de transmitir é muito maior"

Portugal registou esta quinta-feira novos máximos de mortes e casos de covid-19 em 24 horas. Segundo o relatório de situação da Direção-Geral da Saúde há mais 303 mortes em consequência da covid-19 e 16.432 novos casos de infeção.

A jornalista da SIC explica que existem vários fatores que contribuíram para a pandemia em Portugal ter chegado à situação atual.

"Nós falamos muito em que esta subida de casos tem a ver com o Natal, mas não tem apenas a ver com o Natal. Tem também a ver com o aparecimento destas variantes, em Portugal sobretudo a variante britânica."