Açores oferecem ajuda aos hospitais do continente

O Governo dos Açores diz que está disponível para receber doentes do continente nos hospitais da região, anunciou o secretário regional da Saúde dos Açores.



O Governo dos Açores diz que está solidário com a situação vivida nos hospitais do continente. Já na quarta-feira a Madeira também se tinha disponibilizado para ajudar.

O secretário regional da Saúde garante que o arquipélago vai ajudar no que for possível. Clélio Meneses sublinha, no entanto, as fragilidades do Serviço Regional de Saúde.

"Os Açores são nove ilhas com contingências especiais, que fazem com que haja algumas dificuldades e fragilidades do nosso Serviço Regional de Saúde, no entanto, manifestamos mais uma vez solidariedade para dar o apoio que for necessário. Se da parte do Governo da República for solicitado o apoio da região, de acordo com as nossas disponibilidades, manifestaremos esse apoio", afirmou, em declarações à Lusa.

Questionado sobre a capacidade da região para acolher doentes de outros hospitais do país, Clélio Meneses não avançou com números.

"A região, neste momento, ainda não tem muitos internados, esperemos que nunca tenha, e se isso se confirmar, de acordo com a disponibilidade dos três hospitais da região, manifestaremos essa abertura para o Governo da República fazer transportar para cá doentes covid", apontou.

Também o presidente do Governo Regional da Madeira reiterou a "disponibilidade total" da região para receber doentes com covid-19 do continente, na sequência da "sobrecarga" existente nos hospitais, mas disse estar ainda a aguardar resposta do Ministério da Saúde.

"Não [recebemos resposta]. Aguardamos. Mas, temos disponibilidade total neste momento", disse Miguel Albuquerque.

Na quarta-feira, o Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram) manifestou à ministra da Saúde, Marta Temido, disponibilidade para receber três doentes do continente na unidade de cuidados intensivos.

A Ordem dos Médicos afirmou, também na quarta-feira, que os hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo estão a chegar ao "final da linha", uma vez que já não conseguem ampliar o número de internamentos nos cuidados intensivos.

Os Açores têm atualmente 19 doentes internados com covid-19, em dois dos três hospitais da região.

No Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada estão 18 doentes, sete dos quais em cuidados intensivos, e no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira um, também em cuidados intensivos.

O arquipélago contabiliza atualmente 483 casos positivos ativos de infeção pelo SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, sendo 418 em São Miguel, 46 na Terceira, 15 no Faial, dois no Pico, um nas Flores e um no Corvo.

Foram detetados até hoje na região 3.526 casos de infeção pelo novo coronavírus, tendo-se verificado 25 óbitos e 2.917 recuperações.

