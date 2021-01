Covid-19. AstraZeneca disponibiliza mais oito milhões de doses da vacina para a UE

A farmacêutica AstraZeneca - que irá distribuir menos vacinas que o previsto no primeiro trimestre devido a uma "baixa na produção" numa das suas fábricas - mostrou-se esta sexta-feira disponível para fornecer mais oito milhões de doses da vacina contra a covid-19 à União Europeia no primeiro trimestre do ano.

Uma oferta considerada insuficiente pela União Europeia, já que fica muito aquém dos montantes acordados inicialmente. Estavam prometidas 100 milhões de doses para o primeiro trimestre deste ano, mas a farmacêutica já avisou que nem metade vai conseguir entregar.

Na semana passada, a farmacêutica anunciou inesperadamente cortes no fornecimento para a UE, justificando a alteração com problemas de produção numa fábrica na Bélgica. As autoridades da União Europeia revelaram, entretanto, que isso significa um corte de 60% para 31 milhões de doses no período até o final de março, um valor que sobre para 39 milhões com as noves doses disponibilizadas.

O presidente da AstraZeneca, Pascal Soriot, informou na terça-feira que a farmacêutica não tem “qualquer compromisso com a UE (...) Não é um compromisso contratual. Dissemos: faremos o nosso melhor, mas sem garantia de sucesso".