Covid-19. "Estamos a viver um dos momentos mais dramáticos da História do país"

José Fragata diz que Portugal está a viver um dos momentos mais dramáticos de sempre. "Esta é uma verdadeira guerra", afirma.

Em entrevista à SIC Notícias, o diretor do serviço de cirurgia cardiotorácica do Hospital de Santa Marta, em Lisboa, destaca o "heroísmo e resiliência de todo o pessoal de saúde" que combate desde o primeiro segundo a pandemia de covid-19.

"Pela realidade crua, talvez agora as pessoas se comecem a consciencializar de que neste momento podem fazer mais pela pandemia do que nós próprios médicos. Se mantiverem as medidas, já é um bom começo", sublinhou.