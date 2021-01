Covid-19. Hospital de Viseu com taxa de esforço acima de 90% 

O Hospital de Viseu está há várias semanas com uma taxa de esforço acima de 90%, no combate à pandemia. Por dia chegam à urgência mais de 100 pessoas com sintomas associados à covid-19.

O hospital tem 23 pessoas internadas nos cuidados intensivos, restando apenas uma cama, e 253 em enfermaria.

Na passada semana, o Hospital de Viseu registou 45 mortes.