A variante do Reino Unido representa 50% dos testes positivos realizados pelo laboratório Unilabs na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Esta manhã, no centro "drive thru" de testagem à covid-19 da Unilabs no Porto, o presidente deste laboratório de análises clínicas revelou ainda outras estimativas.

Luís Menezes disse que, no final desta semana, começou a haver uma estabilização da percentagem de positivos, ao contrário das semanas anteriores.