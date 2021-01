Próximas vacinas e situação dos idosos. Entrevista ao coordenador do Plano Nacinal de Vacinação

O coordenador do Plano Nacinal de Vacinação disse que está a contar com a vacina da AstraZeneca em Portugal já daqui a 15 dias.

"Chegarão cerca de 113 mil doses, salvo erro, no dia 9 de fevereiro", adiantou à SIC Notícias o coordenador da 'taskforce' sobre a mais recente vacina a ser autorizada pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) para a sua introdução no mercado e administração a todas as pessoas com mais de 18 anos, numa decisão tomada na sexta-feira.