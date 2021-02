GSK e CureVac vão trabalhar juntas numa vacina única contra o novo coronavírus e variantes

O laboratório farmacêutico britânico GSK e o concorrente alemão CureVac anunciaram que vão unir-se no desenvolvimento de uma vacina única contra o SARS-CoV-2 e diversas variantes apontando 2022 como a data em que estará pronta.

Os trabalhos vão começar imediatamente com a esperança de a candidata a vacina estar pronta em 2022.

O objetivo é, segundo o comunicado, desenvolver uma "vacina que seja eficaz contra as variantes [do novo coronavírus] que vão surgindo durante a pandemia".

"Consideramos que a próxima geração de vacinas será crucial na luta contra a covid-19", declarou a diretora-geral da GSK, Emma Walmsley.

O acordo prevê que a GSK financie com 150 milhões de euros a start-up alemã, o que dará à farmacêutica britânica os direitos sobre a nova vacina em todos os países, exceto Alemanha, Áustria e Suíça.

As duas empresas já têm vínculos estabelecidos, desde julho de 2020, altura em que a GSK adquiriu 10% do capital da biotecnológica alemã CureVac.

Parceria abrange vacina já desenvolvida pela CureVac

A GSK acrescenta em comunicado que, num primeiro momento, irá ajudar na produção da vacina já desenvolvida pela CureVac que se encontra na fase 3 dos ensaios clínicos.

A farmacêutica britânica irá produzir nas suas instalações 100 milhões de doses.

A vacina que a GSK tem estado a desenvolver com a francesa Sanofi atrasou-se e não deverá estar pronta antes do final deste ano.

No início desta semana já tinha sido anunciado que a farmacêutica alemã Bayer vai juntar-se à produção da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela concorrente CureVac a partir de 2022.

A Bayer e a CureVac, com sede em Tübingen (sudoeste da Alemanha), anunciaram uma parceria no início de janeiro para acelerar o desenvolvimento da vacina CVnCoV.

A Comissão Europeia já assinou contrato com esta a companhia especializada em RNA mensageiro, para a compra de 405 milhões de doses da vacina.

Tecnologia m RNA para "treinar" o corpo a combater o vírus

Técnica utilizada agora pela primeira vez no desenvolvimento de vacinas: as instruções genéticas do vírus atenuado penetram diretamente nas células humanas para as reprogramarem e serem elas próprias a fabricar um antigénio para o novo coronavírus de modo a desencadear uma resposta do sistema imunitário.

Mais de 2,2 milhões de mortos no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.237.990 mortos resultantes de mais de 103,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México e o Brasil .

Portugal contabiliza esta terça-feira mais 260 mortes e 5.540 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 13.017 mortes e 731.861 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta terça-feira ativos 166.888 casos, menos 12.292 em relação a segunda-feira.

Links úteis