Vacinação contra a covid-19. Ministra tranquiliza utentes sem médico de família

A ministra da Saúde diz que a nova fase de vacinação contra a covid-19, que começa esta quarta-feira, é mais complexa e desafiante que a anterior.

Marta Temido esteve esta manhã no centro de saúde de Alvalade, onde acompanhou o início da administração de vacinas a pessoas com mais de 80 anos e com mais de 50 anos com patologias associadas.

No final, a ministra da Saúde quis tranquilizar os utentes sem médico de família.

"Para aqueles que dizem não ter médico de família, há outras vias."

A vacinação em centros de saúde de idosos com 80 ou mais anos e de pessoas com mais de 50 anos com doenças associadas arranca hoje em Lisboa, prosseguindo quinta-feira em mais sete locais da região Norte.

O Ministério da Saúde avançou na terça-feira que já foram enviadas cerca de 850 SMS a utentes que serão vacinados contra a covid-19 nos centros de saúde, tendo recebido já 370 confirmações de agendamento para a toma da vacina.