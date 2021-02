Momentos Decisivos: lançar novas tendências em tempos de crise

Descobriu no mundo dos têxteis um vício e um dia, com o marido, conseguiu agarrar o gigante espanhol Inditex. E assim começou uma longa relação com a empresa-mãe da Zara. Foi o impulso fundamental para que a Crispim Abreu conseguisse dar o nó certo com outros grandes parceiros.

Agora, pela primeira vez em 40 anos, devido à pandemia, enfrenta uma crise.

A incerteza tomou conta da produção mundial enquanto as coleções são adiadas ou reformuladas.

A fábrica adapta-se às novas rotinas de trabalho em segurança, enquanto uma determinada Virgínia Abreu teima em lançar novas tendências.

Este é o terceiro episódio da série, Momentos Decisivos, disponível na Opto, a nova plataforma de streaming da SIC.

