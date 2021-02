Covid-19. Cerca de 10 países europeus não vão utilizar a vacina da AstraZeneca em idosos

A Grécia e a Eslovénia juntaram-se à lista de países que não vão usar a vacina da AstraZeneca para inocular pessoas com mais de 65 anos. Portugal ainda não anunciou a decisão.

A maioria dos participantes nos ensaios clínicos da vacina AstraZeneca tinha entre 18 e 55 anos. Este dado levanta dúvidas às autoridades de saúde de vários países europeus e, por isso, consideram que não há dados suficientes para comprovar a eficácia da vacina em pessoas com mais de 65 anos.

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) validou a vacina da AstraZeneca no final de janeiro. A decisão teve como base quatro estudos conduzidos em diferentes partes do mundo e que envolveram 24 mil pessoas.

O relatório da EMA recomenda a administração da vacina a pessoas com mais de 18 anos. Foi com base nesta informação que a Comissão Europeia concedeu uma autorização condicional para que a vacina entrasse no mercado. Mas cabe a cada país decidir administrá-la ou não.

A Grécia e a Eslovénia juntaram-se ao grupo de cerca de dez países europeus que seguem as recomendações dos comités científicos e optam por não vacinar a faixa etária em questão. Em Espanha, a vacina só vai ser administrada a pessoas entre os 18 e os 55 anos.

Até março, devem chegar a Portugal cerca de 700 mil doses desta vacina. Importa saber se o pais vai ou não administrá-la em idosos. Neste momento está a decorrer a vacinação de pessoas com mais de 80 ou com mais de 50 e com comorbidades.

A Direção-Geral de Saúde e o Infarmed ainda não responderam ao pedido de esclarecimento enviado pela SIC.