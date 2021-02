Covid-19. Detetado em Madrid primeiro caso da variante brasileira

As autoridades espanholas confirmaram esta sexta-feira que foi detetado em Madrid o primeiro caso da variante brasileira do novo coronavírus, três dias depois de a Espanha impor restrições ao tráfego aéreo com o Brasil e a África do Sul para tentar conter a propagação destas mutações.

Questionado sobre esta variante, o ministro da Saúde de Espanha não revelou se foram detetados outros casos da variante brasileira noutras regiões do país.

Já na quarta-feira tinha sido anunciado um segundo caso em Espanha da estirpe sul-africana.

As novas variantes do SARS-CoV-2

A 14 de dezembro, o Reino Unido identificou uma nova variante de SARS-CoV-2 que pode propagar-se mais facilmente, uma estirpe que se espalhou rapidamente pela Europa e Estados Unidos.

A 6 de janeiro, foi encontrada a mutação E484K num doente proveniente do Brasil, que pode ser mais resistente e mais contagiosa.

Uma variante detetada no final de dezembro na África do Sul poderá igualmente ser mais resistente aos anticorpos do organismo.