Duração das aulas à distância vai depender da idade dos estudantes

Chega ao fim a interrupção letiva e os alunos de todo o país regressam esta segunda-feira às escolas através do computador. Os horários e a duração das aulas são definidos pelas escolas, em função do grau de ensino e da disciplina.

A maturidade dos alunos é uma questão essencial para a gestão das aulas. Isso significa que os alunos mais velhos terão mais horas síncronas enquanto no pré-escolar, por exemplo, o tempo de cada aula não deverá ser superior a meia hora.

Regras reforçadas pela Direção-Geral da Educação que alerta para o tempo de atenção dos alunos ao ecrã. Um fator que varia em função da idade, do estilo de aprendizagem e do ritmo das turmas.

70% do horário deverá ser ocupado com aulas online, um número que, de acordo com a Federação Nacional dos Sindicatos da Educação deveria ser menor. Também a Fenprof vai criar uma plataforma para docentes poderem denunciarem possíveis irregularidades.

A ajudar o processo de aprendizagem está também a telescola. As aulas irão começar às 09:00 e há duas grelhas semanais: uma para o ensino básico e outra para o secundário.

Há professores que continuam a ter de ir às escolas por não haver equipamentos suficientes e para evitar um maior risco de abandono escolar.