Ensino à distância. "Uma pausa como esta pode significar 2,2% do PIB futuro"

O Governo anunciou, a poucas horas do início do ensino à distância, a criação de um canal televisivo dedicado à transmissão do projeto Estudo em Casa dedicado aos alunos dos ensino secundário. Nuno Crato, ex-ministro da Educação, considera que as coisas podiam ser feitas de forma diferente e destaca o impacto que o ensino à distância poderá ter na economia.

“Aquilo que se tornou claro com os primeiros meses de confinamento – e que agora se vai tornar claro outra vez – é que nada substitui o ensino presencial. Não é só o problema de haver alguns [alunos] que não têm acesso aos mesmos meios que outros para seguir o ensino à distância, mas o problema é que, mesmo os que têm todos os meios para assistir e participar no ensino à distância, não têm a mesma experiência educativa do que aqueles que estão numa sala de aula”, disse em entrevista à Edição da Noite da SIC Notícias.

O ex-ministro destaca que esse fator terá grandes custos no futuro das crianças e jovens e na economia nacional: “Uma pausa como esta – que vai ser um terço do ano letivo – pode significar qualquer coisa como 2,2 a 2,5% do PIB futuro. São custos elevadíssimos”.

Na visão de Nuno Crato, a melhor forma de combater este custo é apostar num currículo ambicioso, e “ter os melhores métodos possíveis de ensino e de avaliação para que os próprios alunos aproveitem o melhor e da melhor maneira possível este período que é difícil para todos”.