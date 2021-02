Alívio de medidas? Só com menos de três mil casos diários e 270 internados em cuidados intensivos

O alívio das medidas de restrição só será possível quando houver menos de 270 doentes internados nos cuidados intensivos e menos de três mil novos casos por dia. Quem o diz é o médico João Gouveia, presidente da comissão de acompanhamento da resposta nacional à covid-19.

“Sinceramente, quando tivermos menos de três mil casos diários às quartas e quintas-feiras, duas ou três semanas seguidas, com um Rt inferior a 0,7 e menos de 270 doentes internados em medicina intensiva”, disse o médico.

Estes números são os que João Gouveia considera o limite máximo para que seja possível “dar uma resposta a nível nacional à doença covid-19 e à doença não-covid-19 em termos de medicina intensiva com as camas que eu espero que fiquem abertas e se mantenham no final da pandemia”.