Covid-19. Centro de vacinação de Coimbra terá capacidade para 700 pessoas por dia

Na sexta-feira começam a ser vacinados em centros de vacinação por todo o país os maiores de 80 anos e os maiores de 50 que tenham doenças associadas.

Em Coimbra, já está pronto a funcionar um desses locais que tem capacidade para vacinar cerca de 700 pessoas por dia.

O espaço está pensado para facilitar a vacinação e manter o distanciamento. Uma entrada única que conduz a vários espaços que serão desinfetados entre cada vacinação. Depois o circuito prossegue com espaços de espera para eventuais reações até à saída ser feita pelo lado contrário.

As listas que estão a ser elaboradas com os maiores de 80 e os maiores de 50 com co-morbilidades abrange só na região 240 mil pessoas.