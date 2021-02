Aulas à distância. Catarina Martins insiste que pais devem receber um apoio no valor de 100% do salário 

Catarina Martins diz ser urgente que os alunos tenham os computadores prometidos pelo Governo e que não haja discriminações no ensino profissional.

No arranque de mais um período de ensino à distância, a líder do bloco estranha que nem os computadores nem a tarifa social de internet estejam garantidos, quando já estavam previstos no ano letivo passado. Catarina Martins insiste ainda que os pais, que têm de ficar em casa com os filhos, possam receber um apoio no valor de 100% do salário e não dois terços, como decidiu o Governo.

A líder do Bloco de esquerda visitou esta segunda-feira a escola profissional de Almada.