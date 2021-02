Tarifa Social de Internet só chegará depois de terminar o ano letivo

O desconto na internet para as famílias mais desfavorecidas só deverá acontecer a partir de julho, ou seja depois de terminado o ano letivo, as aulas em casa e a sobrecarga na fatura. O Governo está a definir o modelo adequado para implementar a tarifa social de internet.

Em abril, o secretário de Estado da Transição Digital garantiu que estava em marcha um desconto de internet para famílias carenciadas. Em junho, o secretário de Estado das Comunicações disse que o modelo da tarifa social de internet estava a ser estudado.

A medida, que até já constava do plano de ação para a transição digital desde março, acabou inscrita no Orçamento do Estado e prevista para 2021. Mas só se deverá tornar realidade depois de julho, quando ficarem definidos os critérios que vão determinar quem é abrangido, de que forma e como se aplicará o desconto.

O modelo continua a ser trabalhado pelo Ministério das Infraestruturas, pelo Ministério da Transição Digital, pelas operadoras e pelo regulador.

A Intenção é ajudar as famílias mais desfavorecidas, muitas que juntam agora em casa – novamente – a escola dos filhos e o teletrabalho dos pais. Uma sobrecarga que irá estar presente na fatura, no final do mês.

A redução no valor pago pela internet seria uma ajuda para esbater desigualdades, ainda que não resolva o problema principal do acesso. As operadoras afirmam que esta a ser acautelado um reforço da rede.