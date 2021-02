Covid-19 em França. Especialistas temem que situação se descontrole 

Os especialistas temem que a situação pandémica em França possa sair fora de controlo nas próximas semanas devido à variante inglesa.

Face ao risco, as autoridades de saúde francesas decidiram reforçar as medidas para controlar as novas estirpes mais contagiosas, como conta o correspondente da SIC em Paris, Guilherme Monteiro.

França registou esta segunda-feira 4.317 novos casos de covid-19, aumentando as infeções no país para 3.3 milhões desde o início da pandemia.

O número de internamentos subiu pelo segundo dia consecutivo. Com mais 343 pessoas internadas nas últimas 24 horas, estão agora 28.037 doentes hospitalizados com covid-19. Nos cuidados intensivos, estão 3.363 pessoas, mais 91 que no dia anterior.

Já morreram 79.423 pessoas devido ao coronavírus (mais 458 nas últimas 24 horas), fazendo de França o sétimo país com o número mais alto de óbitos.