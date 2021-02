Covid-19. Há concelhos que ainda não receberam vacinas e noutros chegaram com atraso

Há concelhos onde ainda não chegaram vacinas contra a covid-19, como é o caso de Cascais.

A autarquia não tem justificação para o atraso. Há mais de 3.300 vacinas sem data de entrega.

Noutros concelhos chegam a conta gotas e em número inferior à capacidade instalada nos centros de vacinação.

Em Loures, foram convocadas 15.000 pessoas para a primeira fase da vacina, mas numa semana só foram administradas 100 doses.

Em Gondomar, as primeiras doses chegaram com vários dias de atraso. A vacinação arrancou apenas na passada sexta-feira. Nesta fase, vão ser vacinadas 13.000 pessoas no concelho.