"O nosso objetivo é salvar vidas". Médicos alemães em Portugal começaram a tratar doentes

A equipa médica alemã, que chegou a Portugal na semana passada, já começou a tratar doentes no Hospital da Luz, em Lisboa.

Oito médicos e 18 enfermeiros, responsáveis por uma unidade de cuidados intensivos com capacidade para receber oito doentes do Serviços Nacional de Saúde, vindos dos hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo mais pressionados.

O grupo vai ficar em Portugal pelo menos três semanas, mas já se admite a possibilidade de ficarem mais tempo, uma vez que mesmo com o número de novos casos a descer, os internamentos continuam a pressionar os hospitais.

Numa conferência de imprensa, esta segunda-feira, o chefe da equipa alemã em Portugal, Jens-Peter Evers, disse que não esperava ter sido recebido em tão boas condições.