Covid-19. Portugal deixa de ter maior média de novos casos mas continua com mais mortes

Portugal deixou de ser o país com mais novos contágios pelo novo coronavírus por milhão de habitantes nos últimos sete dias, mas continua à frente no número de mortos, segundo os números do 'site' estatístico Our World in Data.

Portugal era esta segunda-feira o sétimo país do mundo de alguma dimensão com mais novos casos por dia confirmados por milhão de habitantes (344), superado por Israel (753), República Checa (454), Peru (414), Albânia (390), Brasil (364) e Bahrain (362).

Na segunda-feira passada, no mesmo 'site', Portugal apresentava uma média de 1.142 novos casos diários por milhão nos últimos sete dias.

Quanto à média diária de mortes por milhão de habitantes, Portugal continua no topo da lista, com 20 novos óbitos diários por milhão.

Abaixo estão Eslováquia (11,4), Peru (11,4), República Checa (9,9), Líbano (7,9) e Brasil (7,1).

Na semana passada, Portugal estava com uma média diária de novas mortes por milhão de habitantes de 29,7, segundo o Our World in Data, que recorre a dados compilados pela universidade norte-americana Johns Hopkins.

Portugal é agora o 6.º país do mundo em número total de casos por milhão de habitantes

Descontando os números de pequenos territórios como San Marino, Luxemburgo, Andorra e Montenegro, que tem menos de um milhão de habitantes, Portugal é agora o sexto país do mundo em número total de casos por milhão de habitantes (75.064), numa lista encabeçada pela República Checa (96.645).

No que toca ao número global de mortes por milhão de habitantes, Portugal é o oitavo país com mais de um milhão de habitantes a surgir na lista, com 1.388 mortes. A Bélgica, com 1.845 mortes por milhão de habitantes, lidera este indicador.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.316.812 mortos no mundo, resultantes de mais de 106 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Portugal com mais 196 mortes e 2.505 novos casos de covid-19

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 196 mortes e 2.505 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este é o número mais baixo de novos casos desde 28 de dezembro, dia em que se registaram 2.093 novos infetados. É também o valor mais baixo de mortes desde 18 de janeiro, com 167 óbitos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 14.354 mortes e 767.919 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 140.644 casos, menos 4.446 em relação a domingo.