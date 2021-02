Ensino à distância. "Todo o processo de entrega de computadores é complexo" 

José Ramos faz um balanço positivo do primeiro dia de aulas à distância na escola em que é diretor, em Matosinhos. Reconhece que os alunos não estão todos adaptados a esta situação e que a falta de meios é um dos fatores.

O diretor da Escola Secundária João Gonçalves Zarco diz que alguns pais não quiseram receber computadores e que todo o processo de entrega de material é "complexo".

José Ramos fala ainda sobre os professores que também não têm condições de lecionar a partir de casa e revela as alternativas encontradas.

Os alunos do 1.º ao 12.º ano retomaram esta segunda-feira as atividades letivas, mas longe das escolas, regressando das férias antecipadas para o já conhecido ensino a distância que marcou o final do ano letivo passado.

No total, são cerca de 1,2 milhões de alunos que voltam a ser obrigados a trocar, por tempo indefinido, as salas de aula pelas suas casas, quase um ano depois de, em março, o Governo ter encerrado as escolas e implementado o ensino a distância para conter a pandemia de covid-19.