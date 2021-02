Há alunos com dificuldades no acesso à internet, sem computador ou a assistir às aulas pelo telemóvel

Grande parte dos professores está a dar aulas a partir de casa e a SIC acompanhou uma dessas lições online em Bragança.

A variação do sinal da internet obrigou a professora a interromper a aula por diversas vezes para verificar se todos estavam a acompanhar.

A escassez de equipamentos e a falta de internet criam também desigualdades no acesso ao ensino à distância. Alguns alunos acompanham as aulas através do telemóvel e nesta turma havia mesmo um que não estava presente por não dispor de equipamento nem internet.