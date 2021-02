Os alunos com deficiências recomeçam esta segunda-feira as aulas, a maioria à distância.

A escola de referência para todos os alunos surdos do Algarve conseguiu arranjar computador para todos - são 12 turmas dos vários ciclos com necessidades especiais.

O diretor do agrupamento de João de Deus diz que as escolas estão mais preparadas para o ensino à distância do que no primeiro confinamento.