A Tarifa Social da Internet só deverá chegar em junho, durante o 3º período escolar.



A notícia é avançada hoje pelo Diário de Notícias e pelo Jornal de Notícias.

O Governo está a trabalhar num modelo com o objetivo de garantir que as famílias mais desfavorecidas têm acesso à internet a preços mais baixos.

Entretanto, as operadoras de telecomunicações têm estado a reforçar as redes desde março para responder ao aumento do tráfego.

