Lecionar na sala e assistir às aulas no quarto: mãe e filho estão mais preparados para o ensino online

As famílias estão mais confiantes nesta nova fase de aulas online, a experiência do ano passado tranquiliza. No entanto, há dificuldades que nem todas as famílias terão capacidade financeira para ultrapassar.

Carla e Afonso, mãe e filho, mostraram como é lecionar na sala de casa e assistir às aulas no quarto. Só nesta casa estão três pessoas em teletrabalho, ou seja para além de ser fundamental que a internet tenha qualidade, são necessários três computadores.

Um desafio familiar que, no caso desta família, se enfrenta com relativa facilidade, mas que poderá ser hercúleo para quem não dispõe dos recursos necessários.