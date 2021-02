Covid-19. Autarquias continuam a preparar espaços para vacinação 

As autarquias continuam a preparar os espaços para vacinação contra a covid-19 numa escala maior. No entanto, estes espaços continuam vazios ou com muito pouco movimento por falta de vacinas.

A autarquia portuense cedeu a Escola António Aroso ao agrupamento de centros de saúde do Porto Ocidental e uma tenda ao ACES Oriental.

Na zona Centro, Coimbra também já tem um espaço que permite vacinar 700 pessoas por dia. O Pavilhão Multiusos conta com 12 espaços para vacinação e a autarquia já se mostrou disponível para assegurar o transporte, em caso de necessidade.

Em Lisboa, foram preparados sete postos, um deles no Altice Arena.