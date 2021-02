Desconfinamento só deverá começar no início de março

As escolas deverão ser as primeiras a abrir e devem começar pelos mais novos. A decisão defendida pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, só será tomada depois de ouvidos os especialistas.

A transmissão do SARS-CoV-2 entre crianças pequenas e segundo um ensaio publicado na revista The Lancet é baixa e não há evidência de que as creches sejam um foco de contágio.

Segundo os cálculos do investigador Carlos Antunes, da Universidade de Lisboa, após um encerramento tardio, o desconfinamento só deverá começar nos primeiros dias de março.