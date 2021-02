Israel vacinou 38% da população e Irão começou agora. A vacinação no mundo a diferentes velocidades

O mundo vai a diferentes velocidades no que diz respeito à vacinação contra a covid-19.

A Alemanha conta gastar quase 9 milhões de euros em vacinas em 2021. É um aumento de 70% face ao que já estava orçamentado e permitirá comprar 635 milhões de doses.

A Sérvia, que recebe doses da China e da Rússia, já vacinou mais de 500 mil pessoas, num país de 7 milhões.

O Irão começou esta terça-feira a vacinar. O filho do ministro da Saúde foi o primeiro a ser vacinado. A escolha faz parte da estrategia do país do Médio Oriente mais afetado pela pandemia para transmitir confiança na Sputnik-V.

Israel está prestes a chegar aos 40% da população vacinada.

Nos Estados Unidos, há quem passe dias à porta dos centros de vacinação à espera de uma sobra das vacinas.

O primeiro-ministro da Grécia foi a Israel anunciar a criação de uma bolha segura para as viagens entre os dois países. Tal como portugal, a economia de ambos os países depende fortemente do turismo.