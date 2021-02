Covid-19. Verão e Natal poderão ser condicionados pelo atraso na entrega das vacinas

O atraso na chegada de vacinas vai condicionar o verão e eventualmente o Natal dos portugueses. É esta a convicção do coordenador do plano de vacinação nacional contra a covid-19. O vice-almirante Gouveia e Melo considera que o processo esta a decorrer a bom ritmo, mas estrangulado atualmente pela falta de vacinas

No final do ano, Portugal terá recebido menos cinco milhões de vacinas do que o planeado, isto se a entrega continuar a baixo do que está contratado pelo Governo.

A falta de vacinas já esta neste momento a estrangular o processo de vacinação segundo o coordenador da task force. No primeiro semestre do ano, a previsão de entrega está a abaixo do contratado, e sendo assim, o verão adivinha-se com menor imunidade geral do que o desejado.

Em média, estão a ser administradas 22 mil vacinas por dia. Mas devido ao atraso nas entregas, a primeira fase só estará concluída em abril. As fases seguintes estão ainda mais condicionadas por serem mais exigentes em meios e capacidade de vacinação.

Ao todo, Portugal recebeu até agora 503 mil doses de vacinas.