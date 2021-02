Sobre uma possível alteração da data das eleições autárquicas, Luís Marques Mendes diz que é improvável que tal aconteça.

O comentador da SIC acredita que a mudança ia deixar o PCP numa posição difícil na votação do Orçamento do Estado.

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, os números da pandemia em Portugal, o confinamento, o plano de vacinação, as autárquicas e uma declaração do Presidente da República.