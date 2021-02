Nova variante do coronavírus detetada em 10 países

Uma nova variante do novo coronavírus com mutações foi detetada no Reino Unido e outros 9 países, revela o jornal The Guardian.

A variante B1525 consta do relatório de investigadores da Universidade de Edimburgo que a detetaram durante a sequenciação do genoma do vírus em 10 países, incluindo Dinamarca, EUA e Austrália. Até ao momento encontraram 32 casos no Reino Unido. As primeiras sequenciações datavam de dezembro e surgiram no Reino Unido e na Nigéria.

Os cientistas dizem que a variante tem semelhanças no seu código genético com a variante de Kent, a variante B117, e contém uma série de mutações que os preocupa, incluindo a mutação E484K da proteína spike - uma proteína na parte exterior do vírus que tem um papel importante em ajudar o vírus a entrar nas células.

Esta mutação E484K está presente nas variantes que surgiram na África do Sul e no Brasil e acredita-se que ajude o vírus a evitar anticorpos neutralizantes.

Simon Clarke, professor associado de microbiologia celular da Universidade de Reading, disse ao The Guardian que, embora não seja ainda claro que efeito muitas das mutações podem ter sobre a capacidade de o coronavírus provocar uma infecção ou sobre a gravidade da doença, a mutação E484K na variante da África do Sul confere ao vírus um grau de resistência a algumas vacinas.

“Ainda não sabemos se esta [nova] variante se disseminará, mas se for bem sucedida, é possível presumir que a imunidade conferida pelas vacinaa ou por anterior infeção será atenuada”, afirmou

O especialista acrescentou que é necessário que os testes incluam a nova variante. "Considero até que quaisquer variantes com a presença da [mutação] E484K devem ser submetidas a testes".

Mais de 2,4 milhões de mortos e mais de 108,7 milhões de infeções no mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.400.543 mortos no mundo, resultantes de mais de 108,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia, o Brasil e o Reino Unido.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Portugal registou esta segunda-feira mais 90 mortes e 1.303 novos casos de covid-19 (o número mais baixo desde 26 de dezembro), segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 15.411 óbitos e 787.059 contágios pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 102.794 casos, menos 2.325 em relação a domingo.

