Relatório europeu recomenda manter confinamento para combater variantes da covid-19

As novas variantes que estão a circular preocupam as autoridades de saúde que avisam os países que, apesar da vacinação, aliviar as medidas de confinamento pode comprometer os esforços.

Em Portugal, o Instituto Ricardo Jorge ainda não detetou a chamada variante brasileira. Mas há quatro casos da sul-africana, confirmados na SIC pelo investigador João Paulo Gomes. A variante sul-africana é que tem revelado maior resistência aos anticorpos.

A preocupação com a maior transmissibilidade destas variantes levou o Centro Europeu de Controlo de Doenças a aumentar o grau de risco do SARC-CoV-2 na Europa para “muito elevado”. Num relatório, os peritos dizem que relaxar as medidas de distanciamento confiando na vacinação, pode resultar num aumento de casos e da mortalidade.

Até porque ao Instituto Ricardo Jorge também já chegaram algumas evidências mais recentes de que estas variantes, além de mais contagiosas, podem desenvolver uma doença mais grave.