Pensar em desconfinar só a partir de meados de março, defendeu esta quinta-feira o matemático Henrique Oliveira.

Para o professor do Instituto Superior Técnico, a descida diária do número de casos de infeção e de óbitos é um indicador positivo que promete um verão com menos pressão.

Henrique Oliveira sublinha também que é urgente aliviar o Serviço Nacional de Saúde para que outras patologias tenham o tratamento adequado e não seja tarde demais para quem delas padece.