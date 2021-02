Portugal regista mais 67 mortes e 1.940 novos casos de covid-19

Portugal regista esta sexta-feira mais 67 mortes e 1.940 novos casos de covid-19, segundo o balanço diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza um total de 15.821 óbitos e 794.769 contágios pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, estando esta sexta-feira ativos 87.082 casos, menos 2.531 em relação a quinta-feira.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 3.584 pessoas, menos 235 que no dia anterior, e 669 em cuidados intensivos, menos 19 face ao dia anterior.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 100.282 contactos, menos 7.271.

Os dados desta sexta-feira revelam ainda que mais 4.404 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 691.866 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Há 19 dias consecutivos que o número de recuperados supera o de novas infeções.

Portugal ocupa a 36.ª posição na lista dos países com mais pessoas vacinadas, apesar das doses serem escassas. São 5,5 doses inoculadas por cada cem habitantes.

Nos últimos sete dias foram vacinadas uma média de 22 mil pessoas por dia. Ao todo, já estão vacinados 556.331 portugueses. No entanto, só 209.318 têm a vacina completa, ou seja, com a toma das duas doses.

Israel, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido são os países com mais vacinados.

Governo afasta a hipótese de desconfinamento "em breve"

A Ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afasta a hipótese de um desconfinamento em breve, apesar dos números de infetados e internados com covid-19 estarem a diminuir.

"É preciso acautelar a capacidade de resposta do SNS, nomeadamente o número de internamentos e em particular em cuidados intensivos e também o número de óbitos. Nestas duas variáveis ainda estamos muito longe de números que possa permitir começar a avançar para a concretização de um desconfinamento em breve", afirmou.

Apesar de considerar que os números de infetados mostram "o sucesso das medidas" em vigor, a governante recordou que este não é o único fator a ter em conta, uma vez que é preciso analisar a capacidade de resposta do SNS e o número de óbitos, variáveis que, apesar da tendência de redução, não permitem antecipar um desconfinamento para breve.

Mariana Vieira da Silva alertou para a questão da gestão de expectativas dos portugueses e referiu que, ao dia de hoje, Portugal tem 680 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos.

Assim, o Governo mantém a linha discursiva do primeiro-ministro, António Costa, que precisamente há uma semana, também numa conferência de imprensa após o Conselho de Ministro, defendeu que este não era ainda o momento do país se concentrar no desconfinamento, mas sim continuar a cumprir as regras do confinamento.

