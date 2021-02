UE vai duplicar contribuição à Covax, para mil milhões de euros

A União Europeia anunciou hoje que vai duplicar a sua contribuição á iniciativa Covax para a vacinação contra a covid-19 equitativa em todo o mundo, que ascende assim a mil milhões de euros.

O anúncio foi feito na reunião do G7 durante a qual a presidente da Comissão europeia, Ursula von der Leyen, deverá também anunciar uma contribuição europeia de 100 milhões de euros para a campanha de vacinação anti-covid em África, no âmbito de uma parceria com o Centro de Controlo de Doenças de África.

Ambas as contribuições saem do orçamento da UE.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, também promete 4 mil milhões de euros para o mecanismo Covax, anunciou a Casa Branca.

Na véspera desta reunião do G7, o Presidente francês, Emmanuel Macron, disse em entrevista ao Financial Times que é "insustentável" que os países pobres sejam deixados para trás e apelou aos países ricos que enviem entre 3% a 5% das doses de vacinas que têm para a África "rapidamente".

Plataforma global COVAX

O mecanismo COVAX é uma plataforma global para o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, coordenada pela Aliança Global para as Vacinas (Gavi) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para um acesso equitativo às vacinas a preços acessíveis.

Participam vários países, instituições e organizações, como a União Europeia.

Este programa visa fornecer este ano vacinas anti-covid a 20% da população de cerca de 200 países e territórios participantes. Mas é sobretudo um mecanismo de financiamento que permite a 92 ds economias mais fracas do mundo de ter acesso às preciosas doses.

O plano estratégico da OMS para enfrentar a pandemia de covid-19 este ano tem seis objetivos e uma necessidade de financiamento estimada em 1,96 mil milhões de dólares, anunciou o diretor-geral da organização.

Neste montante inclui-se 1,2 mil milhões para o acelerador ACT [iniciativa global de distribuição de vacinas], disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa realizada na sede da Organização Mundial de Saúde (OMS), em Genebra.

De acordo com o mesmo responsável, 643 milhões de dólares serão destinados a pessoas que precisam de assistência humanitária de emergência em regiões de conflito.

Pandemia matou pelo menos 2,44 milhões de pessoas em todo o mundo

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.441.926 mortos no mundo, resultantes de mais de 110.262.590 de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os países mais afetados continuam a ser os Estados Unidos, o México, a Índia, o Brasil e o Reino Unido.

Portugal regista um total de 15.754 óbitos e 792.829 casos de covid-19, segundo os dados de 18 de fevereiro.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

VACINAÇÃO EM PORTUGAL E NO MUNDO

