Reunião no Infarmed. Políticos e especialistas analisam evolução da pandemia em Portugal

O Governo e o Presidente da República reúnem-se esta segunda-feira por videoconferência com os especialistas para avaliar a evolução da pademia de covid-19 em Portugal.

Esta é a 16.ª reunião entre políticos e peritos acontece antes de uma eventual renovação do estado de emergência.

Desconfinamento fora da agenda

Depois de ter ouvido as reservas de Manuel Carmo Gomes na última reunião do Infarmed, a última em que o epidemiologista participou, Marcelo Rebelo de Sousa escreveu no decreto do estado de emergência para estes 15 dias que era preciso pensar num plano para o desconfinamento, mas o foco da reunião estará nas novas variantes do vírus

Este domingo, foram confirmados os primeiros sete casos da variante brasileira em território português. Sinalizados como suspeitos pelos laboratórios UniLabs e Synlab, foram reportados às autoridades de Saúde para o rápido rastreio de contactos de forma a interromper potenciais cadeias de transmissão.