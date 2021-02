Covid-19. Portugal apresenta risco de transmissão mais baixo da Europa

Baltazar Nunes, do Instituto Dr. Ricardo Jorge, sublinhou esta segunda-feira, na reunião no Infarmed, que o índice de transmissão da covid-19 está abaixo de 1 em todas as regiões do país.

O especialista revelou ainda que Portugal apresenta atualmente o valor de R mais baixo da Europa.

Para estes resultados, aponta os “pacotes de medidas” que têm vindo a ser implementados, sobretudo no que diz respeito ao fecho das escolas, responsável pela intensidade da redução em todas as regiões do país.