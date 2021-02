Portugal com mais 61 mortes e 549 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 61 mortes e 549 novos casos de covid-19, segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este é o número mais baixo de novos contágios desde 6 de outubro, dia em que foram registados 427 casos

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 16.023 mortes e 798.074 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos 80.642 casos, menos 1.699 em relação a domingo.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas em enfermaria 3.322 pessoas, mais 6, e 627 em cuidados intensivos, menos 11 face a ontem.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 79.699 contactos, menos 6.702.

Os dados desta sexta-feira revelam ainda que mais 2.187 pessoas foram dadas como recuperadas, fazendo subir para 701.409 o número de recuperados desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020.

Governo e Presidente da República reúnem com especialistas para avaliar evolução da pandemia

O Governo e o Presidente da República reúnem esta segunda-feira com os especialistas para avaliar a evolução da pademia de covid-19 em Portugal. Esta é já a 16.ª reunião entre políticos e especialistas. Acontece antes de uma eventual renovação do estado de emergência. A reunião decorre durante a tarde, por videoconferência.

Segundo as agendas do primeiro-ministro, António Costa, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgadas este domingo, esta reunião sobre a "situação epidemiológica da covid-19 em Portugal" decorrere a partir das 14:30, por videoconferência.

DEBATE E VOTAÇÃO DA RENOVAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA QUINTA-FEIRA À TARDE

O debate e votação da renovação do estado de emergência na Assembleia da República está marcado para quinta-feira à tarde e antes do envio do diploma o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, irá ouvir uma vez mais os nove partidos políticos com assento parlamentar, o que deverá acontecer entre terça e quarta-feira.

Nas reuniões do Infarmed participam também dirigentes das centrais sindicais e confederações patronais e os membros do Conselho de Estado.

Nas últimas sessões, as intervenções iniciais dos especialistas têm sido transmitidas na Internet através das redes sociais do Governo, o que está previsto que aconteça novamente na segunda-feira.

O atual período de estado de emergência termina às 23:59 de 1 de março. A próxima renovação terá efeitos entre 2 e 16 de março.

De acordo com a Constituição, este quadro legal que permite a suspensão do exercício de alguns direitos, liberdades e garantias não pode durar mais de quinze dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

Identificados em Portugal 7 casos associados à variante do Brasil

Sete casos de covid-19 associados à variante do Brasil foram identificados em Portugal pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e já reportados às autoridades de saúde, anunciou este domingo o INSA.

Segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), estes primeiros casos identificados em Portugal, através da sequenciação genómica, já tinham sido sinalizados como suspeitos pelos laboratórios UniLabs e Synlab, no âmbito da colaboriação que estes mantêm com o instituto.

"Os casos foram já reportados pelo INSA às Autoridades de Saúde, que já efetuaram as devidas diligências para o rápido rastreio de contactos e adoção de todas as medidas de saúde pública consideradas necessárias para a interrupção de potenciais cadeias de transmissão", adianta o INSA em comunicado.

Os casos foram identificados através do Núcleo de Bioinformática do Departamento de Doenças Infeciosas do INSA, no âmbito da vigilância de base genética que desenvolve para monitorizar a circulação de variantes genéticas do SARS-CoV-2 de importância epidemiológica e clínica.

"A variante 501Y.V3 (P.1), primeiramente detetada no Brasil, em particular na região de Manaus (Amazónia), tem sido assinalada pelas autoridades de saúde mundiais como merecedora de especial vigilância dado o seu elevado potencial de transmissão, mas também devido ao facto de poder ser menos reconhecida por alguns dos anticorpos gerados no decurso de uma infeção, suscitando naturalmente uma atenção acrescida", sublinha o instituto.

Veja também:

LINKS ÚTEIS