Covid-19. "A palavra, agora, é confinamento"

Apesar da tendência decrescente dos números da pandemia, a palavra de ordem do Governo continua a ser "confinamento". No entanto, em Belém já se discutem cenários para um desconfinamento progressivo.

Esta sexta-feira, foi a vez do Secretário de Estado da Saúde dar voz à ordem para confinar. O Governo já deixou claro nas últimas últimas semanas que não quer criar expectativas em torno de um desconfinamento que não está para breve.

Mas o Presidente da República já está mais à frente. Logo no dia em que falou ao país para anunciar mais uma renovação do estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa projetou o pós-confinamento e aumentou a pressão sobre o Executivo.

Já no decreto do estado de emergência, o Presidente tinha pedido um plano faseado de reabertura das escolas e a definição de patamares e critérios científicos que permitam desenhar um desconfinamento progressivo.

Ao que a SIC apurou, no que depender do Executivo o tema do desconfinamento não estará sequer em cima da mesa na reunião do Infarmed, com os especialistas, agendada para a próxima segunda-feira.